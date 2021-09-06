В Рязанской области пропал 72-летний мужчина
Всех, кому известно о местонахождении пенсионера, просят сообщить по телефону +7 (800)700-54-52 или 112.
В Рязанской области пропал 72-летний мужчина. Об этом
В селе Огородниково Спасского района пропал Жоров Александр Иванович 1949 года рождения.
5 сентября мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.
Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые.
Одежда: темно-синяя теплая куртка, темно-синие спортивные штаны, белые кеды, черная кепка.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому известно о местонахождении пенсионера, просят сообщить по телефону +7 (800)700-54-52 или 112.