\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
12°
Втр, 07
15°
Срд, 08
17°
ЦБ USD 72.95 0.1 07/09
ЦБ EUR 86.57 0.03 07/09
Нал. USD 72.67 / 73.70 17:20
Нал. EUR 86.3 / 87 17:20
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
47 392
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
10 215
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
19 488
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
11 550
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани пьяный рецидивист ограбил подростка
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК Р. Ф. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Рязани пьяный рецидивист ограбил подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась жительница Рязани и рассказала, что ее 15-летнего сына на улице избил и ограбил неизвестный. Мужчина набросился на подростка, отобрал смартфон и скрылся.

Со слов пострадавшего в присутствии родителей оперативники составили описание внешности нападавшего. Полицейские предположили, что мужчина был нетрезв и имел криминальный опыт.

В ходе опроса жителей Рязани, которые имели связи с криминальными миром, сотрудники полиции выяснили, что в Рязанском районе местный житель хвастался приятелям новым смартфоном.

21-летнего рязанца задержали. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за кражи.

Мужчина рассказал, что приехал в областной центр к родственнику в гости. С вечера родственники выпивали алкоголь, а утром мужчина пошел гулять. Увидев подростка он спонтанно решил отобрать смартфон. Гаджет он хотел продать, но телефон ему понравился и рязанец решил оставить его себе.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК Р. Ф. Ему грозит до семи лет лишения свободы.