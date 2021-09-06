В Рязани пьяный рецидивист ограбил подростка. Об этом
В полицию обратилась жительница Рязани и рассказала, что ее 15-летнего сына на улице избил и ограбил неизвестный. Мужчина набросился на подростка, отобрал смартфон и скрылся.
Со слов пострадавшего в присутствии родителей оперативники составили описание внешности нападавшего. Полицейские предположили, что мужчина был нетрезв и имел криминальный опыт.
В ходе опроса жителей Рязани, которые имели связи с криминальными миром, сотрудники полиции выяснили, что в Рязанском районе местный житель хвастался приятелям новым смартфоном.
21-летнего рязанца задержали. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за кражи.
Мужчина рассказал, что приехал в областной центр к родственнику в гости. С вечера родственники выпивали алкоголь, а утром мужчина пошел гулять. Увидев подростка он спонтанно решил отобрать смартфон. Гаджет он хотел продать, но телефон ему понравился и рязанец решил оставить его себе.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161