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В Рязани осудят мужчину, который избил знакомого до смерти
27 июня 2021 года мужчины выпивали. Между ними произошел конфликт. 39-летний обвиняемый жестоко избил потерпевшего, после чего скрылся.

В Рязани осудят безработного мужчину, который до смерти избил знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

27 июня 2021 года мужчины выпивали. Между ними произошел конфликт. 39-летний обвиняемый жестоко избил потерпевшего, после чего скрылся.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Он полностью признал вину.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК Р. Ф. Дело направили в суд.

Следователи рассказали подробности убийства.