В Рязани осудят мужчину, который избил знакомого до смерти
27 июня 2021 года мужчины выпивали. Между ними произошел конфликт. 39-летний обвиняемый жестоко избил потерпевшего, после чего скрылся.
В Рязани осудят безработного мужчину, который до смерти избил знакомого. Об этом сообщила
27 июня 2021 года мужчины выпивали. Между ними произошел конфликт. 39-летний обвиняемый жестоко избил потерпевшего, после чего скрылся.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Он полностью признал вину.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК
Следователи рассказали подробности убийства.