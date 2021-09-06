В России увеличат число резервистов
В сообщении не уточнили существующее число резервистов в российской армии на данный момент и на сколько их планируют увеличить.
Минобороны решило нарастить численность резервистов в российской армии. Об этом сообщила
«В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов», — отметили в Минобороны.
В сообщении не уточнили существующее число резервистов в российской армии на данный момент и на сколько их планируют увеличить.
Ранее начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий сообщил, что планируется создать в округе боевой армейский резерв страны из 38 тысяч человек, передает