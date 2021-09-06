В России увеличат число резервистов

В сообщении не уточнили существующее число резервистов в российской армии на данный момент и на сколько их планируют увеличить.

Минобороны решило нарастить численность резервистов в российской армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов», — отметили в Минобороны.

В сообщении не уточнили существующее число резервистов в российской армии на данный момент и на сколько их планируют увеличить.