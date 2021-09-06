В Пителинском районе задержали пьяного водителя

На мужчину составили административный протокол, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Пителинском районе задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером в субботу, 4 сентября, в Темиреве Пителинского района сотрудники ГИБДД остановили «Ладу».

У 58-летнего местного жителя, который был за рулем, полицейские заметили признаки алкогольного опьянения — устойчивый запах алкоголя изо рта, неуверенная походка и резкое покраснение лица.

Медосвидетельствование водителя показало один миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На мужчину составили административный протокол, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.