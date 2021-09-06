В Пителинском районе задержали пьяного водителя
На мужчину составили административный протокол, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.
В Пителинском районе задержали пьяного водителя. Об этом
Вечером в субботу, 4 сентября, в Темиреве Пителинского района сотрудники ГИБДД остановили «Ладу».
У 58-летнего местного жителя, который был за рулем, полицейские заметили признаки алкогольного опьянения — устойчивый запах алкоголя изо рта, неуверенная походка и резкое покраснение лица.
Медосвидетельствование водителя показало один миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
На мужчину составили административный протокол, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.