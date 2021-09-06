В Москве нашли труп мигранта из Рязанской области с кирпичом во рту

Тело мужчины обнаружил на западе Москвы прохожий. Сотрудники ОМВД по району Очаково-Матвеевское выясняют обстоятельства произошедшего.

В Москве нашли труп мигранта из Рязанской области с кирпичом во рту. Об этом пишут «Известия».

Тело 31-летнего жителя Узбекистана обнаружил на улице Рябиновой прохожий. Правоохранители нашли на теле ссадины в области головы, гематомы на руках и кирпич во рту. Мужчину обнаружили спустя двое суток после смерти. Тело направили в судебный морг.

Сотрудники ОМВД по району Очаково-Матвеевское выясняют обстоятельства произошедшего.