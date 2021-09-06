В Москве нашли труп мигранта из Рязанской области с кирпичом во рту
Тело мужчины обнаружил на западе Москвы прохожий. Сотрудники ОМВД по району Очаково-Матвеевское выясняют обстоятельства произошедшего.
В Москве нашли труп мигранта из Рязанской области с кирпичом во рту. Об этом
Тело 31-летнего жителя Узбекистана обнаружил на улице Рябиновой прохожий. Правоохранители нашли на теле ссадины в области головы, гематомы на руках и кирпич во рту. Мужчину обнаружили спустя двое суток после смерти. Тело направили в судебный морг.
Сотрудники ОМВД по району Очаково-Матвеевское выясняют обстоятельства произошедшего.