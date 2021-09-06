В Касимовской аптеке неправильно хранили лекарства

В адрес организации внесли представление. Также фирма нарушила лицензионные требования фармацевтической деятельности.

В Касимовской аптеке неправильно хранили лекарства. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ООО «Коммерческий центр» по обращению граждан Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку. В ходе осмотра аптечного пункта в холодильниках для хранения лекарств, в частности инсулина, проверка нашла три термометра, не поверенных в установленном порядке.

По закону, использование неповеренных термометров недопустимо, так как с помощью них невозможно установить точную температура хранения лекарств. Это может привести к уменьшению их срока годности.

В адрес ООО «Коммерческий центр» прокуратура вынесла представление, которое находится на рассмотрении.

Также организация нарушила лицензионные требования фармацевтической деятельности. На юридическое лицо составили дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.1 КоАП.