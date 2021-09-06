В индустриальном парке «Рязанский» появится более 2,5 тысяч рабочих мест

Проект индустриального парка «Рязанский» предусматривает развитие территории площадью более 559 га, где будут размещены коммунально-складские, научные, проектные, конструкторские, промышленные, производственные и другие предприятия и организации. Планируется, что проект получит более 25 млрд рублей инвестиций.

В понедельник, 6 сентября, губернатор посетил строительство индустриального парка «Рязанский» — самой крупной инвестиционной площадки региона.

Николай Любимов посмотрел как проходят работы на площадках подведения локальных очистных сооружений, ливневой сети, строительства электроподстанции и железной дороги необщего пользования. Планируется, что она будет соединять парк со станцией «Дягилево». Протяженность железной дороги составить 7,5 километров.

По словам гендиректора Корпорации развития Артема Никитина, наличие такого логистического объекта будет являться преимуществом Рязанской области, так как не в каждом регионе есть индустриальные парки с железной дорогой, которая проходит по всей территории.

Также на территории парка планируется построить восемь двухполосных автомобильных дорог общей протяженностью 11 километров.

Проект промышленной инфраструктуры парка разработали с учетом потребностей в производственных мощностях и энергетических ресурсах его резидентов. Газоснабжение составит до 10 тысяч м3/час, водоснабжение и водоотведение — до двух тысяч м3/сутки, электроснабжение — до 83 МВт.

Работы по подведению инженерных и транспортных коммуникаций предполагают завершить в кратчайшие сроки, чтобы резиденты смогли приступить к строительству уже в этом году.

Проект индустриального парка «Рязанский» предусматривает развитие территории площадью более 559 га, где будут размещены коммунально-складские, научные, проектные, конструкторские, промышленные, производственные и другие предприятия и организации. Планируется, что проект получит более 25 млрд рублей инвестиций.

Парк расположен на выезде из Рязани в сторону Москвы и прилегает к магистральным путям автомобильного и железнодорожного сообщения, расстояние до столицы составляет 150 км, до речного порта «Ока» — 40 км, территориально близко расположены аэропорты Жуковский, Домодедово, Внуково, Шереметьево. Для резидентов индустриального комплекса предусмотрены налоговые льготы и преференции.

Николай Любимов подчеркнул, что строительство индустриального парка является важнейшим для региона проектом.

«Лично буду контролировать, потому что это самый большой объект в Рязанской области, который позволит создать более двух с половиной тысяч новых рабочих мест, привлечь значительное количество инвестиций, крупные иностранные и отечественные компании», — отметил губернатор.

По словам Любимова, в индустриальный парк уже вошли 14 резидентов, в ближайшее время их количество увеличится.