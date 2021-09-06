В ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадали пассажиры «Яндекс. Такси»

ДТП с участием Skoda Octavia и «ВАЗ-2111» произошло в ночь с 4 на 5 сентября на Московском шоссе. По предварительной версии, 22-летний москвич на Skoda выехал на перекресток на «красный» и столкнулся с «одиннадцатой» под управлением 27-летнего рязанца.

В ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадали пассажиры такси. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП с участием Skoda Octavia и «ВАЗ-2111» произошло в ночь с 4 на 5 сентября на Московском шоссе около дома № 33-в. По предварительной версии, 22-летний москвич на Skoda выехал на перекресток на «красный» и столкнулся с «одиннадцатой» под управлением 27-летнего рязанца.

В аварии пострадали водитель ВАЗа, 35-летний пассажир и 36-летняя пассажирка из иномарки.

Ранее сообщалось, что за рулем Skoda Octavia находился водитель «Яндекс. Такси».