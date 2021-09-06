Умер бывший директор рязанской школы искусств № 7 Александр Сухоплюев

Александр Сухоплюев был преподавателем по классу духовых инструментов. В 1985 году он возглавил детскую школу искусств № 7, которой руководил до 1993 года.

В Рязани на 82-м году жизни скончался бывший директор детской школы искусств № 7 города Рязани Александр Данилович Сухоплюев. Об этом сообщили в региональном минкульте.

Александр Сухоплюев был преподавателем по классу духовых инструментов. Он родился 14 января 1940 года в Иркутской области. Окончил рязанское музучилище имени Г. и А. Пироговых, работал в различных школах города.

В 1985 году он возглавил детскую школу искусств № 7, которой руководил до 1993 года.

Александр Данилович занимался любимым делом, давшим возможность реализовать дарованные ему таланты — педагога, музыканта, воспитателя. Это был замечательный человек, отзывчивый, добрый, внимательный!, — отметили в сообщении.

В региональном минкульте выразили соболезнования родным и близким Александра Сухоплюева.