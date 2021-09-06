Скончалась директор музея истории РГУ имени Есенина

С 1992 года она работала в Рязанском госуниверситете. В 1998 году она стала директором музея краеведения в вузе.

В воскресенье, 5 сентября, умерла директор музея истории РГУ имени С. А. Есенина Нина Борисовна Чельцова. Об этом сообщил сайт вуза.

Нина Чельцова родилась 26 июля 1949 года в селе Напольное Сараевского района Рязанской области. Она работала учителем химии и биологии в Кирицкой средней школе Спасского района Рязанской области, Рязанском сельскохозяйственном институте (младший научный сотрудник), Научно-исследовательском технологическом институте — НИТИ — (инженер-методист), Рязанском медицинском институте (старший лаборант).

С 1992 года она работала в Рязанском госуниверситете. В 1998 году она стала директором музея краеведения в вузе.

27 мая 2004 года открылся музей истории и истории развития народного образования на Рязанской земле. Нина Чельцова стала его директором.

Помимо этого, она занималась общественной деятельностью, участвовала в работе клубов и обществ, была членом топонимической комиссии Рязани.

Нина Чельцова получила множество наград и благодарностей за свою деятельность.

В вузе выразили соболезнования родным и близким рязанки.