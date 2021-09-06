Рязанские власти обсудили появление в регионе монорельса

Система разработана в Московском институте теплотехники.

В четверг, 2 сентября, губернатор Николай Любимов встретился с первым заместителем генерального директора — генеральным конструктором АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» Юрием Соломоновым. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Глава региона, а также зампред правительства Евгений Беленецкий, и.о. министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Дмитрий Устинов обсудили с представителями института и компании «Московские озонаторы» введение в Рязанской области монорельса. Система разработана в Московском институте теплотехники.

Также на встрече поговорили о проекте «Чистая вода». Речь шла об использовании технологии озоносорбции для водоподготовки, которая позволяет получить воду требуемого качества из загрязненных водных объектов, используемых в качестве источников.