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Рязанцы могут стать участниками бонусной программы «Почты России»
С января по июль 2021 года бонусная программа работала в тестовом режиме в макрорегионах Волга и Северный Кавказ. За это время ее участниками стали более 55 000 человек. Почта России начислила более 10 млн рублей бонусами, 79% из которых клиенты уже потратили на следующие отправления.

«Почта России» запустила бонусную программу на всю Россию. Теперь, оплачивая посылки на сайте и в мобильном приложении, клиенты «Почты» смогут получать бонусы в размере 5% от стоимости доставки. Начисленными бонусами можно будет оплатить полную стоимость последующих отправлений за вычетом 1 рубля.

С января по июль 2021 года бонусная программа работала в тестовом режиме в макрорегионах Волга и Северный Кавказ. За это время ее участниками стали более 55 000 человек. Почта России начислила более 10 млн рублей бонусами, 79% из которых клиенты уже потратили на следующие отправления.

«У нас большое число клиентов, которые регулярно отправляют посылки. Это и обычные отправители, и продавцы, торгующие в социальных сетях, и те, кто продает товары через онлайн-сервисы с объявлениями. Для каждого из них наша бонусная программа — это отличная возможность экономить на доставке посылок. Чем больше отправок Почтой, тем больше экономия на доставке. Теперь участниками программы могут стать все жители России. Также мы добавили возможность начисления бонусов и за доставку международных отправлений. В будущем мы планируем начислять бонусы и за другие услуги, доступные клиентам „Почты России“», — отметил директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артем Степин.

Бонусы начисляются за посылки, оформленные и оплаченные на сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почты». В программу входит доставка по России EMS-отправлений, посылок 1 класса и нестандартных посылок, доставка международных посылок и мелких пакетов. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счет клиента в личном кабинете в мобильном приложении и на сайте pochta.ru. 1 бонус равен 1 рублю. Стать участниками программы могут только физические лица.