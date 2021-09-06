Пропавших в Рязанской области мужчин нашли живыми

Живыми нашли 60-летнего Виктора Лалуева, пропавшего 5 сентября в Шиловском районе и 65-летнего Владимира Жарова, который пропал в Клепиковском районе 3 сентября.

Двух пропавших в Рязанской области мужчин нашли живыми. Об этом сообщили в группах поисково-спасательных отрядов « Мещера » и « ЛизаАлерт Рязанской области » «ВКонтакте».

Живыми нашли 60-летнего Виктора Лалуева, пропавшего 5 сентября в Шиловском районе и 65-летнего Владимира Жарова, который пропал в Клепиковском районе 3 сентября.

Подробностей поисков нет.