Мишустин поручил организовать работу по выплатам военным

Премьер-министр подчеркнул, что правительство выработало решения, чтобы исполнить инициативу в «максимально короткие сроки».

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил руководителям министерств организовать работу по выплатам военнослужащим. Об этом передает РИА Новости .

Выплаты размере 15 тысяч рублей начнутся с понедельника, 6 сентября, отметил Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что правительство выработало решения, чтобы исполнить инициативу в «максимально короткие сроки».

Мишустин поручил руководителям министерств, ведомств «организовать работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили».