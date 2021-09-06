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Мэр Рязани осмотрела квартиры для детей-сирот
Глава администрации отметила, что во всех квартирах сделан ремонт, установлены новые сантехника и газовые плиты.

В понедельник, 6 сентября, Елена Сорокина проверила три квартиры, предназначенные для детей-сирот. Об этом она сообщила на личной странице «ВКонтакте». Дома находятся на улице Белякова, Забайкальской и Керамзавода.

Глава администрации отметила, что во всех квартирах сделан ремонт, установлены новые сантехника и газовые плиты.

По словам Сорокиной, в 2021 году Рязань закупит 68 квартир для детей-сирот. 64 контракта уже заключены, два находятся на стадии заключения, оставшиеся два аукциона пройдут во вторник, 6 сентября.