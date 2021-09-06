Любимов отреагировал на дело о завышении цен торговыми сетями «Магнит» и «Пятерочка»

УФАС региона возбудило антимонопольное производство в отношении АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») из-за высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь. Выяснилось, что летом на эти продукты в рязанских магазинах торговых сетей наценка составляла 50-100%.

Губернатор Николай Любимов сообщил, что у региона есть работающие меры по снижению цен «борщевого набора», независимо от ценовой политики торговых сетей.

«Ярмарки выходного дня и дополнительные торговые площадки показали свою конкурентоспособность. Это реальная возможность обеспечить рязанцев качественными местными овощами по приемлемым ценам», — заявил глава региона.

Ранее УФАС региона возбудило антимонопольное производство в отношении АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») из-за высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь. Выяснилось, что летом на эти продукты в рязанских магазинах торговых сетей наценка составляла 50-100%.

Любимов заявил, что в Рязанской области идет работа по «насыщению розничной сети овощами нового урожая по доступным ценам». Он отметил, что помимо регулярных ярмарок выходного дня открыты дополнительные торговые площадки.

На ярмарках выходного дня в Рязани 4 сентября продали 6,6 тонны картофеля и 4,6 тонны овощей. В региональном минсельхозе отметили, что их стоимость была значительно ниже среднестатистической по региону. Цена на картофель начиналась от 15 руб. за кг (средняя потребительская цена по данным Рязаньстата — 33,35); капусту — от 20 рублей за кг (36,42); репчатый лук — от 20 рублей за кг (30,00); морковь — от 25 рублей за кг (39,72); свеклу — от 25 рублей за кг (63,39).

Также на ярмарках продали 7,7 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 6,4 тонны молока и молочных продуктов, 5,3 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 0,9 тонны меда и продуктов пчеловодства, 0,25 тонны живой рыбы, а также 2 т яблок и груш, 0,3 тонны малины.

В ярмарках поучаствовали 170 рязанских производителей, которые продавали товары на 256 местах.

Очередные ярмарки пройдут в Рязани 11 сентября на площадках, расположенных в районе Центрального рынка, ЦНТИ, КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».