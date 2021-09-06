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Голикова прокомментировала предложение по отмене МРОТ
На всероссийской неделе охраны труда вице-премьер заявила, что отмена минимального размера оплаты труда повлечет за собой хаос.

Татьяна Голикова прокомментировала предложение отменить МРОТ. Об этом пишет РИА Новости.

На всероссийской неделе охраны труда вице-премьер заявила, что отмена минимального размера оплаты труда повлечет за собой хаос.

Голикова уточнила, что надо различать понятия МРОТ и прожиточный минимум.

«У них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена — это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы для чего нужен МРОТ, какой он», — сказала вице-премьер.

Также Голикова отметила, что на прожиточный минимум завязано огромное количество пособий и социальных выплат, которые нельзя просто так трансформировать.

Ранее с предложением отмены МРОТ выступили в Госдуме.