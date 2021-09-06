Фестиваль «Черный кот» пройдет в Рязани в последние выходные сентября

Фестиваль пройдет в сокращенном формате — в два дня, без иногородних гостей и при 50% заполнении зрительного зала.

Фестиваль «Черный кот» пройдет в Рязани в последние выходные сентября. Об этом организаторы сообщили в группе фестиваля «ВКонтакте».

В субботу, 25 сентября, пройдут полуфиналы в номинациях: фолк, рок-н-ролл, слоу, клуб, фристайл. В Воскресенье, 26 сентября, состоятся финалы в номинациях, а также концерт лауреатов прошлых лет, обладателя Гран-При фестиваля 2019 года ансамбля «Рязань» и награждение победителей.

Организаторы сообщили, что фестиваль пройдет в сокращенном формате — в два дня, без иногородних гостей и при 50% заполнении зрительного зала.

Отмечается, что в фестивале имеют право принять участие коллективы, которые прошли отборочные туры двух последних лет.

Напомним, в 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии. В 2021 году «Черный кот» должен был пройти в апреле, но его перенесли по рекомендации Роспотребнадзора.