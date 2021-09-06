Двух рязанцев задержали после гибели четырех человек в Алтайском крае

Четыре человека умерли в августе. Они пили коньяк для рождения. Два человека скончались до госпитализации, двое умерли в больницах. Погибшими оказались двое 21-летних мужчин, 45-летний и 38-летний мужчины.

Задержаны подозреваемые в реализации алкоголя, после распития которого в Барнауле погибли четыре человека. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Четыре человека умерли в августе. Они пили коньяк для рождения. Два человека скончались до госпитализации, двое умерли в больницах. Погибшими оказались двое 21-летних мужчин, 45-летний и 38-летний мужчины.

2 сентября двух жителей Рязанской области задержали по подозрению в реализации опасного алкоголя. Оба приезжие, имеют судимость. Один из них жил в регионе в придорожном кафе.

3 сентября подозреваемых арестовали на два месяца. Во время обысков у мужчин изъяли более 5,8 тысячи бутылок, почти 30 канистр, а также почти 30 бутылок.

Также под стражу взяли одного москвича и двух мужчин из Алтайского края.

Возбуждено уголовное дело.