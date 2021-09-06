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Чувашский священник призвал Патриарха Кирилла раскрыть свои доходы
Священник предложил представить декларации о доходах патриарху, митрополиту, архиепископам и епископам, всем монастырям и храмам. Московская патриархия пока не отреагировала на обращение.

Чувашский священник призвал Патриарха Кирилла раскрыть свои доходы. Об этом пишет URA.RU

Священник храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роман Степанов призвал патриарха покаяться и опубликовать декларацию о доходах. По словам Романа, РПЦ должна перестать быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконье, злоупотребление».

Священник предложил представить декларации о доходах патриарху, митрополиту, архиепископам и епископам, всем монастырям и храмам.

Сообщается, что Московская патриархия пока не отреагировала на обращение.

Фото сайт РПЦ