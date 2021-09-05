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В Сасове женщина на легковушке сбила ребенка на велосипеде и скрылась
В Сасове в воскресенье, 5 сентября, в 14:35 минут женщина на синем ВАЗ-2110 на улице Зыкиной в районе бассейна «Нептун» наехала на несовершеннолетнего велосипедиста.

В Сасове в воскресенье, 5 сентября, в 14:35 минут женщина на синем ВАЗ-2110 на улице Зыкиной в районе бассейна «Нептун» наехала на несовершеннолетнего велосипедиста. Ребенок получил травмы. Водитель оставила место ДТП.

ОГИБДД МО МВД России «Сасовский» просит очевидцев происшествия откликнуться и поделиться информацией: либо записью видеорегистратора момента ДТП, либо госномером автомобиля.

Информацию ждут по телефонам ОГИБДД: 8 (49133) 5-03-66,5-15-02 102 (02) или в отделении на улице Ленина, 75.