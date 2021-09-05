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В Рязанской области от коронавируса скончались еще восемь человек
Еще восемь жителей Рязанской области стали жертвами коронавируса. Данные за последние сутки опубликовал федеральные оперштаб. Всего от СOVID-19 скончались 973 рязанца.

Еще восемь жителей Рязанской области стали жертвами коронавируса. Данные за последние сутки опубликовал федеральные оперштаб. Всего от СOVID-19 скончались 973 рязанца.

За сутки в регионе заболели 107 человек, с начала пандемии — 39 460. Выздоровели 93 жителя области, всего вылечились 35 850 пациентов.

За неделю, с 30 августа по 5 сентября, коронавирусом заразились 779 жителей региона, выздоровел 651 рязанец, скончались 43 человека.

В России за сутки выявили 18 645 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших в стране за все время пандемии достигло 7 012 599.