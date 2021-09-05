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В России ввели обязательную маркировку молочной продукции
В России ввели обязательную маркировку молочной продукции сроком хранения более 40 суток. Об этом сообщает «Интерфакс».

В России ввели обязательную маркировку молочной продукции сроком хранения более 40 суток. Об этом сообщает «Интерфакс».

Цифровая маркировка молочной продукции в добровольном режиме началась 20 января 2021 года. С 1 июня вступили в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября — «молочки» со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря — со сроком годности 40 суток и менее. От производителей требуют наносить на упаковку коды Data Matrix.

Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет вводится с 1 декабря 2023 года.

По данным ЦРПТ — оператора системы маркировки — регистрацию и учет продукции в системе прошли более 90% производителей молочной продукции сроком хранения от 40 суток.