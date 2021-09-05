В Липецкой области в автокатастрофе погибли четыре человека

В Лебедянском районе Липецкой области в воскресенье, 5 сентября, произошло смертельное ДТП. Погибли четыре человека. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В Лебедянском районе Липецкой области в воскресенье, 5 сентября, произошло смертельное ДТП. Погибли четыре человека. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Авария произошла около 18:00 на автодороге Липецк — Данков вблизи села Теплое. Столкнулись две легковушки. По предварительной информации, причиной ДТП мог стать выезд на встречную полосу одного из водителей.

В результате аварии водитель автомобиля Mercedes 1993 года рождения, водитель Kia 1989 года рождения и две его пассажирки 2000 и 1976 года рождения погибли.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Выясняются обстоятельства и причины случившегося.