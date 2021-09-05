В Касимовском районе поймали пьяного водителя

Ночью 4 сентября сотрудники Госавтоинспекции Касимовского района остановили водителя в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщается в группе Госавтоиспекции «ВКонтакте».

Ночью 4 сентября сотрудники Госавтоинспекции Касимовского района остановили водителя в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщается в группе Госавтоиспекции «ВКонтакте».

30-летний касимовец двигался по районному центру на автомобиле Audi 100. Экипаж ДПС обратил внимание на неуверенное поведение автомобиля на дороге, его остановили.

Результат освидетельствования показал наличие 0.925 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — это более чем в 5 раз превышает допустимый уровень.

Мужчину впервые штрафуют за подобное правонарушение, поэтому к нему будет применена административная ответственность — лишение прав на срок до двух лет и административный штраф в размере 30 000 рублей.