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В хабаровской колонии два человека погибли во время драки
В Хабаровском крае два человека погибли и четыре пострадали во время драке в И. К. Возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева.

В Хабаровском крае два человека погибли и четыре пострадали во время драке в И. К. Возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева.

По информации следствия, в ИК-14 произошла драка между отбывающими наказание. Погибли два человека, еще четверо пострадали, один из них госпитализирован.

По словам Немцевой, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство двух лиц».

Действиям сотрудников колонии дадут правовую оценку, установят, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными, добавила Немцева.