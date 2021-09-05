Стали известны подробности ДТП, которое устроил пьяный водитель в Рязани

В полиции рассказали подробности аварии, которую устроил пьяный рязанец на улице Чапаева. ДТП произошло 4 сентября, примерно в 23:53, вблизи дома № 58, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали подробности аварии, которую устроил пьяный рязанец на улице Чапаева. ДТП произошло 4 сентября, примерно в 23:53, вблизи дома № 58, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

28-летний рязанец за рулем SsangYong Kyron, по предварительной информации, не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Kia Spectra под управлением 21-летнего рязанца и Renault Logan под управлением 42-летнего рязанца.

В результате происшествия водитель Kia и 33-летний пассажир Renault получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Водитель SsangYong находился в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения (1.085 мг/л, что более чем в 6 раз превышает допустимый уровень).

Напомним, ранее видео и фото с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.