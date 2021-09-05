Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет бабье лето

Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, бабье лето в Москве стоит ждать только во второй половине сентября.