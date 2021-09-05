Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет бабье лето
Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, бабье лето в Москве стоит ждать только во второй половине сентября.
Стало известно, когда в Центральную Россию придет бабье лето. Об этом рассказал
По его словам, бабье лето в Москве стоит ждать только во второй половине сентября.
«Ждем вторую часть сентября, до этого никаких бабьих лет», — отметил Тишковец.
Напомним, в воскресенье, 5 сентября, в Рязани ожидается +8…+13 градусов.