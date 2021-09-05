Сасовца будут судить за нападение на полицейского

Жителя Сасова будут судить за нападение и оскорбление полицейского, сообщил «МК в Рязани» старший следователь Сасовского МСО СУ СКР по области Иван Филиппов.

Жителя Сасова будут судить за нападение и оскорбление полицейского, сообщил «МК в Рязани» старший следователь Сасовского МСО СУ СКР по области Иван Филиппов.

Утром 14 июля участковый во время рейда в микрорайоне «Северный» заметил на улице двух мужчин, один из которых пил алкоголь. Полицейский подошел к ним и предъявил удостоверение, предложив нарушителю проследовать в отдел для составления административного протокола.

54-летний мужчина в ответ на требование принялся кричать и ругаться. Полицейский попросил нарушителя успокоиться, но тот демонстративно достал из своей сумки еще одну бутылку водки, взял стакан, налил в него содержимое и выпил. На очередное замечание правоохранителя публично оскорбил его в нецензурной форме. Участковый разъяснил сасовцу, что эти действия подпадают уже под уголовное преступление. Пьяный мужчина ударил участкового кулаком сначала по руке, а затем в область живота. Полицейский принял решение доставить мужчину в отдел принудительно, применив к нему физическую силу.

На 54-летнего жителя Сасова завели уголовное дело по статьям «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» и «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в поступке. Дело направили в суд.