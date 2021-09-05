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Клирик Рязанской епархии едва не попал в ДТП у села Поляны
Клирик Рязанской епархии иерей Вячеслав Мамаев в субботу, 4 сентября, чуть не пострадал в аварии в селе Поляны Рязанского района, сообщили в пресс-службе епархии.

Клирик Рязанской епархии иерей Вячеслав Мамаев в субботу, 4 сентября, чуть не пострадал в аварии в селе Поляны Рязанского района, сообщили в пресс-службе епархии.

Авария произошла около 20:00. Прямо перед автомобилем иерея легковушку вынесло на обочину со встречной полосы, и она врезалась в припаркованный микроавтобус.

Батюшка успел остановиться. Отец Вячеслав вышел к пострадавшим, убедился в том, что его помощь не требуется, вызывал скорую помощь и сотрудников ГИБДД.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора в его машине.

В епархии призвали рязанцев быть осторожными и внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.