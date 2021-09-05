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Блогер снял репортаж о заброшенной деревне в Рязанской области
В интернете опубликовали видео, снятое в заброшенной деревне Павловка Шиловского района. Репортаж размещен на YouTube-канале «Заброшенный мир».

В интернете опубликовали видео, снятое в заброшенной деревне Павловка Шиловского района. Репортаж размещен на YouTube-канале «Заброшенный мир».

«Покинутая деревня. Покинутый Мир. Заброшенный Мир. Рязанская область. Сегодня мы посмотрим заброшенную деревню Рязанской области. Деревня находится на трассе межу городами в лесу, поблизости много жилых населенных пунктов, но почему-то только эта деревня опустела», — говорится в подписи к видео.

Деревня Павловка расположена в 30 км к северо-востоку от пгт Шилово, через нее проходит автодорога Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Павловка возникла около 1835 года как выселки крепостных князя Василия Голицына из деревни Акулово, чтобы создать наследство своему сыну, князю Павлу Голицыну.

По данным переписи населения 2010 года в деревне постоянно проживали четыре человека. Сейчас она опустела.