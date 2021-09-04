В Шацке дальнобойщик сбил пятилетнюю девочку

В Шацке на пешеходном переходе сбили пятилетнего ребенка. За рулем был водитель-дальнобойщик из другого региона, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Шацке на пешеходном переходе сбили пятилетнего ребенка. За рулем был водитель-дальнобойщик, сообщается на сайте ИД «Пресса».

ДТП произошло в четверг, 2 сентября. В 19:20 в дежурную часть полиции позвонил мужчина и сообщил, что на пешеходном переходе через дорогу М5 «Урал» возле магазина «Пивница» сбили ребенка.

Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия. По словам инспектора ДПС Виталия Кровякова, звонивший в полицию 51-летний мужчина и есть тот водитель, который сбил девочку. Житель Саратовской области ехал в сторону Челябинска. Ребенок внезапно побежал через дорогу.

Девочка получила травмы, ее госпитализировали в шацкую межрайонную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.