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В РязГМУ появился портрет академика Павлова
На стене библиотеки РязГМУ появился портрет академика И. П. Павлова. Его выполнил рязанский художник Александр Синицын. Фотографиями он поделился на своей странице в Instagram.

На стене библиотеки РязГМУ появился портрет академика И. П. Павлова. Его выполнил рязанский художник Александр Синицын. Фотографиями он поделился на своей странице в Instagram.

«Новая работа. Портрет И. П. Павлова в Рязанском государственном медицинском университете. 45 часов работы — 25 кв. м», — сообщается в публикации.

Портрет дополняет цитата академика: «Моя вера — это вера в то, что счастье человечеству дает прогресс науки».

Напомним, в прошлом году Александр Синицын нарисовал на стене библиотеки имени Есенина Ведьмака.