В РязГМУ появился портрет академика Павлова
На стене библиотеки РязГМУ появился портрет академика И. П. Павлова. Его выполнил рязанский художник Александр Синицын. Фотографиями он поделился на своей странице в Instagram.
На стене библиотеки РязГМУ появился портрет академика
«Новая работа. Портрет
Портрет дополняет цитата академика: «Моя вера — это вера в то, что счастье человечеству дает прогресс науки».
Напомним, в прошлом году Александр Синицын нарисовал на стене библиотеки имени Есенина Ведьмака.