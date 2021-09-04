В Рязанской области жертвами коронавируса стали еще шесть человек

В Рязанской области еще шесть человек скончались от коронавируса. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщил федеральный оперштаб.

В Рязанской области еще шесть человек скончались от коронавируса. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщил федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 965 жителей Рязанской области.

Заразились еще 108 человек, выздоровели за сутки 117. Всего с начала пандемии заболели коронавирусом 39 353 жителя региона, вылечились 35 757.

За минувшие сутки в России зафиксировали 18 780 случаев COVID-19, жертвами болезни стали 796 человек.