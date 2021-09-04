В Рязанской области продолжаются рейды Госавтоинспекции

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение оперативно-профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель» в Рязанской области. Они массово останавливают машины и проверяют тех, кто за рулем.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение оперативно-профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель» в Рязанской области. Они массово останавливают машины и проверяют тех, кто за рулем. Об этом сообщается в группе Госавтоинспекции « ВКонтакте » в субботу, 4 сентября.

За прошедшие сутки инспекторы ДПС выявили семь нетрезвых водителей. В том числе рейды прошли в Ряжском, Спасском и Сасовском районах.

Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок до двух лет.