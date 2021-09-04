В Рязани вор-«гастролер» под видом пациента совершил кражу в больнице

Рязанские полицейские задержали приезжего рецидивиста, подозреваемого в краже кошелька из больгничной палаты. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

Рязанские полицейские задержали приезжего рецидивиста, подозреваемого в краже кошелька из больничной палаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 32-летняя рязанка, которая проходит курс лечения в одной из больниц города. Женщина сообщила, что утром ходила на процедуры, и в это время из палаты исчез ее кошелек с банковской картой и 5000 рублей.

Оперативники уголовного розыска опросили заявительницу, других пациентов и персонал больницы. Выяснилось, что утром там появился мужчина, который жаловался на здоровье. Посетитель успел недолго поговорить с медиками и после ушел.

В этот момент на мобильный пострадавшей пришло сообщение о том, что похищенной картой пытаются расплатиться. Операцию пробовали произвести в здании автовокзала. Полицейские отправились туда.

В помещении автовокзала оперативники проанализировали материалы системы охраны платежного терминала, которым пытался воспользоваться злоумышленник, и получили его фото. По видеокамерам полицейские установили автобус, на который сел злоумышленник.

Связавшись с коллегами из соседнего региона, оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника на ближайшей остановке рейсового автобуса. К краже оказался причастен 65-летний житель Среднего Урала. Ранее он был неоднократно судим за кражи оставленных без присмотра сумок и вещей в больницах и офисах в городах по всей стране.

По предварительной информации, мужчина специально приехал в Рязань ради наживы в местных больницах.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.