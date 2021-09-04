\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
10°
Вск, 05
11°
Пнд, 06
11°
ЦБ USD 72.85 0 04/09
ЦБ EUR 86.54 0.24 04/09
Нал. USD 72.30 / 73.40 13:08
Нал. EUR 85.90 / 86.90 16:35
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
43 267
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
8 445
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
17 647
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
9 797
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани вор-«гастролер» под видом пациента совершил кражу в больнице
Рязанские полицейские задержали приезжего рецидивиста, подозреваемого в краже кошелька из больгничной палаты. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

Рязанские полицейские задержали приезжего рецидивиста, подозреваемого в краже кошелька из больничной палаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 32-летняя рязанка, которая проходит курс лечения в одной из больниц города. Женщина сообщила, что утром ходила на процедуры, и в это время из палаты исчез ее кошелек с банковской картой и 5000 рублей.

Оперативники уголовного розыска опросили заявительницу, других пациентов и персонал больницы. Выяснилось, что утром там появился мужчина, который жаловался на здоровье. Посетитель успел недолго поговорить с медиками и после ушел.

В этот момент на мобильный пострадавшей пришло сообщение о том, что похищенной картой пытаются расплатиться. Операцию пробовали произвести в здании автовокзала. Полицейские отправились туда.

В помещении автовокзала оперативники проанализировали материалы системы охраны платежного терминала, которым пытался воспользоваться злоумышленник, и получили его фото. По видеокамерам полицейские установили автобус, на который сел злоумышленник.

Связавшись с коллегами из соседнего региона, оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника на ближайшей остановке рейсового автобуса. К краже оказался причастен 65-летний житель Среднего Урала. Ранее он был неоднократно судим за кражи оставленных без присмотра сумок и вещей в больницах и офисах в городах по всей стране.

По предварительной информации, мужчина специально приехал в Рязань ради наживы в местных больницах.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.