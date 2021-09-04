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В Пронском районе пенсионерка шесть часов не могла найти дорогу из леса
В Пронском районе пенсионерка заблудилась в лесу в поисках грибов. Супруг обратился в службу спасения, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Пронском районе пенсионерка заблудилась в лесу в поисках грибов. Супруг обратился в службу спасения, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Супружеская пара пенсионеров и их знакомая, в пятницу, 3 сентября, вечером отправилась на автомобиле в соседнее село за подосиновиками.

«Мы поехали под вечер всего-то на часок, чтобы проверить есть ли грибы. Увлеклись поисками, разбрелись друг от друга. Когда в сумерках я вышла к машине, увидела, что подруги нет, а ее супруг весь извелся от беспокойства. Оказалось, что она не взяла с собой телефон. Вначале мы пытались искать ее сами. Бегали и звали, включили фары, сигналили. Потом на помощь подоспела моя дочь, она приехала на машине. Через колонки мы включили громкую связь. Но все было безуспешно. В службу спасения позвонили уже ночью», — рассказала знакомая.

Пока «Центр 112» собирали поисковый отряд, женщина в полночь вернулась домой. Ее доставило такси из села Кисьва. Оказалось, что в попытках выйти к машине она заблудилась в большесельском лесу и повернула в другую сторону.