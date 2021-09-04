В Москве падение бетономешалки с моста попало на видео

В Москве видеокамеры сняли момент падения бетономешалки с моста в пятницу, 3 сентября. Грузовик рухнул на Ленинградский проспект.

В Москве видеокамеры сняли момент падения бетономешалки с моста. Грузовик рухнул с эстакады третьего транспортного кольца на Ленинградский проспект в пятницу, 3 сентября.

Прокуратура Москвы сообщает, что ход проверочных мероприятий по факту ДТП взят на контроль, сообщают «Вести.ру».

За рулем грузовика находился 39-летний водитель, он не справился с управлением, машина снесла ограждение моста и упала вниз на проспект. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии со множественными переломами. Бетономешалку разорвало на части.

После выяснения всех обстоятельств и при наличии оснований рассмотрят вопрос о проверке организации, в которой работал водитель.