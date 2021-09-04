В Кемеровской области жестоко убили мать и двух детей

Следователи выясняют обстоятельства убийства женщины и двоих детей в поселке Яшкино в Кузбассе. Тела жертв почти месяц пролежали в квартире, сообщает РЕН ТВ.

Следователи выясняют обстоятельства убийства женщины и двоих детей в поселке Яшкино в Кузбассе. Тела жертв почти месяц пролежали в квартире, сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, тела двоих воспитанников школы-интерната, а также их матери нашли 1 сентября. Один из жильцов дома позвонил в полицию и пожаловался на неприятный запах, который ощущался из соседней квартиры.

Следователи разыскали подозреваемого и задержали. 27-летний сожитель погибшей на допросе рассказал, что 6 августа во время ссоры убил 28-летнюю женщину. От страха, что дети расскажут о случившемся, он убил и их. Мальчику и девочке было семь и девять лет.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.