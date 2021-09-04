В центре Рязани задержали женщину с наркотиками в сумке

В Рязани на улице Соборной полицейские задержали 35-летнюю женщину в наркотическом опьянении. В сумке у рязанки нашли пакет с запрещенными веществами, сообщает пресс-службе регионального УМВД.

В Рязани на улице Соборной полицейские задержали 35-летнюю женщину в наркотическом опьянении. В сумке у рязанки нашли пакет с запрещенными веществами, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдельного батальона ППС заметили женщину со странностями в поведении: она пританцовывала и плохо ориентировалась на местности. Полицейские остановили гражданку. Женщина призналась, что употребляла наркотики и имеет их при себе. Выяснилось, что 35-летняя рязанка ранее уже была судима за незаконное хранение наркотиков. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции в присутствии понятых произвели личный досмотр рязанки и обнаружили у нее в сумке полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом голубого цвета, а также приспособление для употребления запрещенных препаратов.

Лабораторное исследование установило, что это смесь двух видов синтетических наркотиков массой 0,5 грамма.

В отношении рязанки возбуждено уголовное дело, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.