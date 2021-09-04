В аварии на трассе Рязань — Спасск пострадали водитель и пассажирка
В ДТП, которое произошло на трассе Рязань — Спасск в субботу, 4 сентября, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В ДТП, которое произошло на трассе Рязань — Спасск в субботу, 4 сентября, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло около 13:10 в Рязанском районе, на 20-м километре автодороги Рязань — Спасск — Ижевское. 29-летний рязанец на «Ладе Гранта», по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Renault Duster, водитель которого поворачивал налево.
В результате происшествия водитель и 27-летняя пассажирка «Лады» получили травмы.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Напомним, ранее видео с места происшествия прислал РЗН. инфо очевидец.