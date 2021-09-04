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Ученые предупредили о резком старении органов после COVID-19
Исследование ученых показало, что после коронавирусной инфекции у пациента внутренние органы могут стареть на десятилетия. Об этом пишет The New York Times.

Исследование ученых показало, что после коронавирусной инфекции у пациента внутренние органы могут стареть на десятилетия. Об этом пишет The New York Times.

Исследование охватило 89 тысяч человек, перенесших COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подверглись вирусу.

По словам ученых, у 30-40-летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около 1% в год. Серьезные инфекции могут привести либо к хроническому заболеванию, либо к более сильному урону для почек.

Проведенное исследование определило, что у 4757 перенесших коронавирус произошла 30%-я потеря функции почек в течение одного года. Это соотносимо со старением органа на 30 лет.

Медики пока не знают, почему именно почки так страдают из-за коронавируса. По их предположениям, этот орган может быть особенно чувствительным к воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Функцию почек могут нарушать и проблемы со свертываемостью крови.