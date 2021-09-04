Работникам «Скопинского сувенира» задолжали зарплату почти на миллион рублей

Работники ООО «Скопинский сувенир» обратились в СУ СКР по Рязанской области из-за того, что им удерживают зарплату.

Работники ООО «Скопинский сувенир» обратились в СУ СКР по Рязанской области из-за того, что им удерживают зарплату. Личный прием граждан на предприятии провели руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин и член комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по социальной политике Ирина Петина, сообщает пресс-служба органа.

На личный прием обратились 10 работников предприятия, которым руководство не выплатило зарплату. Кроме того, нарушены трудовые права еще 22 работников предприятия. Общая сумма задолженности по заработной плате — более 950 тысяч рублей.

По факту проводится доследственная проверка, ход которой поставлены на контроль. В случае невыплаты денег будет возбуждено уголовное дело, в ходе расследования следствие примет все меры к погашению перед работниками предприятия задолженности.

После завершения личного приема Владимир Никешкин и Ирина Петина ознакомились с работой предприятия. Гендиректор Дмитрий Катунин рассказал, что оборудование предприятия требует модернизации и не позволяет производить продукцию в желаемом объеме. При этом Катунин заверил, что сумма задолженности перед работниками будет полностью погашена до конца сентября.