\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
10°
Вск, 05
11°
Пнд, 06
10°
ЦБ USD 72.85 0 04/09
ЦБ EUR 86.54 0.24 04/09
Нал. USD 72.30 / 73.40 13:08
Нал. EUR 85.90 / 86.90 16:35
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
43 957
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
8 656
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
17 867
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
10 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Работникам «Скопинского сувенира» задолжали зарплату почти на миллион рублей
Работники ООО «Скопинский сувенир» обратились в СУ СКР по Рязанской области из-за того, что им удерживают зарплату.

Работники ООО «Скопинский сувенир» обратились в СУ СКР по Рязанской области из-за того, что им удерживают зарплату. Личный прием граждан на предприятии провели руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин и член комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по социальной политике Ирина Петина, сообщает пресс-служба органа.

На личный прием обратились 10 работников предприятия, которым руководство не выплатило зарплату. Кроме того, нарушены трудовые права еще 22 работников предприятия. Общая сумма задолженности по заработной плате — более 950 тысяч рублей.

По факту проводится доследственная проверка, ход которой поставлены на контроль. В случае невыплаты денег будет возбуждено уголовное дело, в ходе расследования следствие примет все меры к погашению перед работниками предприятия задолженности.

После завершения личного приема Владимир Никешкин и Ирина Петина ознакомились с работой предприятия. Гендиректор Дмитрий Катунин рассказал, что оборудование предприятия требует модернизации и не позволяет производить продукцию в желаемом объеме. При этом Катунин заверил, что сумма задолженности перед работниками будет полностью погашена до конца сентября.