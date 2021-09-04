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«Эко-Пронск» будет вывозить все отходы в Рязанской области
Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Эко-Пронск» взяло на себя обязательства по вывозу растительных отходов и строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Эко-Пронск» взяло на себя обязательства по вывозу растительных отходов и строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Руководитель «Эко-Пронска» Валерий Матюхин отметил, что главная проблема заключается в том, что региональный оператор занимается только ТКО, а такой мусор, как, например, спиленные ветки и старые колеса сюда не относятся.

«ООО „Эко-Пронск“, осознавая всю серьезность стоящей перед нами проблемы и опираясь на поддержку Правительства Рязанской области профильных министерств и ведомств, выражая позицию абсолютного большинства глав администраций, берет на себя обязательства по организации на территории региона транспортирования всех отходов, в том числе отходы от ремонта, проводимого гражданами, растительные отходы», — сказал Валерий Матюхин.

Вопрос обсуждали на заседании рабочей группы по вопросам обращения с ТКО в регионе, которое состоялось 3 сентября. Губернатор Николай Любимов отметил, что заседание рабочей группы было организовано из-за большого количества обращений рязанцев на его «Прямую линию», в Правительство региона и в соцсети по поводу работы системы обращения с мусором.

Любимов поддержал предложение Матюхина. По словам Любимова, ситуация должна улучшиться в ближайшее время.