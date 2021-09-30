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Жители Песочни пожаловались на самовольный захват колясочной
Помещение для хранения колясок и спортинвентаря в одном из домов на улице Новоселов продали частному лицу. Там сделали ремонт, провели интернет и поставили решетку на окно.

Жители Песочни пожаловались на самовольный захват колясочной. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Инцидент произошел в доме № 54 корпус 2 по улице Новоселов. Жители многоэтажки рассказали, что помещение в восемь квадратных метров на первом этаже раньше использовали для хранения колясок и спортинветаря. В последнее время оно было закрыто за ненадобностью. Летом помещение начали ремонтировать, сделали шумоизоляцию, обшили гипсокартоном и поставили решетку на окно. На вопрос что именно будет в помещении рабочие не ответили. В помещение провели интернет, рядом с новой металлической дверью и окном установили камеры.

Жильцы были уверены, что помещение принадлежит дому, но в ЖЭУ со старшей по дому говорить отказались. Журналистам телеканала в УК «Вектор плюс» пояснили, что до 2018 года в помещении находились сотрудники «Лифтремонт-Сервиса».

Также журналисты выяснили, что помещение продано и находится в собственности у частного лица, которое не проживает в доме. До продажи помещение находилось на балансе муниципалитета.

«Оно числилось за домом. Как это помещение могло приватизироваться, мы до сих пор не понимаем, оно является частью общедомового имущества, ни собрание не проводилось, ничего, кому оно передано», — рассказала заместитель директора по работе с населением управляющей компании Ирина Ярыгина.