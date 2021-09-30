В Шиловском районе разыскивают 33-летнюю женщину

Всех, кому известна информация о женщине, попросили обращаться по телефону: +7 (4912) 29-45-00.

В Шиловском районе разыскивают 33-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Тамбираджа Тамара Николаевна 1988 года рождения не выплачивает своей 13-летней дочери алименты. Женщина задолжала 55 тысяч рублей.

Ни по месту регистрации, ни по последнему месту проживания в Шилове женщина не появляется, на связь с судебными приставами не выходит. Ее объявили в розыск.