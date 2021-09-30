В Шацком районе «Нива» врезалась в фуру, есть пострадавший

Авария случилась в среду, 29 сентября, в 12:15 в районе села Конобеево.

В Шацком районе Lada Niva врезалась в фуру. Об этом сообщила ИД « Пресса ».

Авария случилась в среду, 29 сентября, в 12:15 в районе села Конобеево. По предварительной информации, 49-летний водитель из поселка Шилово на «Ниве» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в стоящую на обочине фуру с полуприцепом.

Пострадала 80-летняя пассажирка отечественного авто. Ее госпитализировали с травмами в Шацкую межрайонную больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.