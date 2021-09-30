В Рязанской области от коронавируса скончались три человека

Такие данные привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки от COVID-19 скончались три человека. Такие данные в четверг, 30 сентября, привел федеральный оперштаб.

За все время жертвами инфекции стали 1 116 человек.

Также заболели «ковидом» за сутки 138 рязанцев, а выздоровели — 122. С начала пандемии заразились коронавирусом 42 313, победили болезнь — 38 680.

В России за сутки умерли 867 человек, всего — 207 255. Кроме того, выявили болезнь за сутки у 23 888 человек, выздоровели — 18 826. С начала пандемии заболели 7 511 026, победили болезнь — 6 672 767.