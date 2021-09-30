В Рязани вынесли приговор осужденному, финансировавшему пособников ИГ*

Мужчина находился в тюрьме и переводил деньги на Qiwi-кошелек.

В Рязани осудили 31-летнего уроженца Узбекистана, причастного к финансированию террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщил telegram-канал «Силовики».

Мужчина, отбывающий наказание за распространение наркотиков в крупном размере, переводил деньги через Qiwi-кошелек на счета пособников террористов. Он также пытался склонить сокамерников к совершению преступлений террористической направленности.

Суд прибавил к трем оставшимся годам еще 15 лет.

* Террористическая организация, запрещенная в России